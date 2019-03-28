ФСБ Крыма поймала в Ростове-на-Дону бежавших с полуострова пособников террористов

Оперативники ФСБ Крыма задержали в Ростове-на-Дону трех жителей полуострова, которые подозреваются в юридическом и медийном пособничестве запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах сообщил «Интерфакс-Юг».

«Задержание проводили сотрудники ФСБ по республике Крым. Среди задержанных – Осман Арифмеметов, Ремзи Бекиров и Владлен Абдулкадыров. В настоящее время все трое находятся в Крыму, с ними работают сотрудники правоохранительных органов», – сообщил агентству источник.

По его словам, когда вчера в домах экстремистов в Крыму проводились обыски, данных граждан не оказалось по месту жительства.

«Это те самые граждане, которые разыскивались вчера, пытались скрыться», – уточнил собеседник.

По его словам, все трое являются активистами неформального крымского объединения юристов и общественников – «Крымская солидарность». Главная цель их деятельности – оказывать юридическую и медиа поддержку гражданам полуострова, проходящим по делам террористической направленности, и обвинять власти в «использовании правоохранителей для политического преследования инакомыслящих».

Напомним, накануне ФСБ России сообщила о задержании в Симферопольском и Белогорском районах Крыма 20 предполагаемых участников ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в России). Во время обысков в их домах были обнаружены и изъяты значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов, средств связи и электронных носителей информации. Спецоперация проводилась ФСБ во взаимодействии с МВД и Росгвардией.

По данным спецслужбы, члены ячейки «осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти».

ФСБ указывает, что с применением мер конспирации на собраниях члены группы распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию и вербовали крымских мусульман.

Ранее в Евросоюзе осудили обыски у членов запрещенной в РФ террористической группировки «Хизб ут-Тахрир». Официальный представитель главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини Майя Косьянчич сочла законные действия российских правоохранителей подавлением религиозных свобод и притеснением крымско-татарского населения.

Сегодня Киевский районный суд Симферополя арестовал первых задержанных по этому делу сторонников террористов

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