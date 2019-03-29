Госдеп вступился за сторонников террористов в Крыму

Госдепартамент США осудил Россию за задержание 23 жителей Крыма, подозреваемых в участии в запрещенной в РФ террористической организации ««Хизб ут-Тахрир». С таким заявлением выступил зампредставителя американского внешнеполитического ведомства Роберт Палладино.

Вашингтон «осуждает действия российских оккупационных властей в Крыму», заявил Паллидино и призвал освободить задержанных крымских татар, а также всех других «несправедливо осужденных украинцев».

Ранее, 27 марта ФСБ России отчиталась о задержании в Симферопольском и Белогорском районах Крыма 20 предполагаемых участников ячейки международной террористической группировки «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в России). Во время обысков в их домах было найдено и изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов, средств связи и электронных носителей информации. Спецоперация проводилась ФСБ совместно с МВД и Росгвардией. В ФСБ назвали задержанных «главарями и рядовыми участниками» «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в РФ) на полуострове. По данным спецслужбы, они распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию и вербовали крымских мусульман.

Накануне стало известно о задержании еще троих жителей Крыма в Ростове-на-Дону. Их подозревают в юридическом и медийном пособничестве запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир».

По данным «Интерфакса», все 23 задержанных отправлены под арест.

Ранее Евросоюз в лице официального представителя главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини Майи Косьянчич осудил обыски у членов запрещенной в РФ террористической группировки «Хизб ут-Тахрир». В ЕС сочли законные действия российских правоохранителей подавлением религиозных свобод и притеснением крымско-татарского населения.

Между тем, Духовное управление мусульман Крыма (ДУМК) после массового задержания экстремистов выступило с обращением к соотечественникам, в котором призвало быть «внимательнее и бдительнее к своим детям» и «пресекать любые попытки влияния на их умы со стороны деструктивных групп». «Не идите на поводу у недобросовестных идеологов, которыми движут нечистоплотные цели, – заявили в муфтияте. – Они ввергают вас в круговорот неприятностей, ведут к обнищанию, сиротству детей, одиночеству и горю жен и матерей».

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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