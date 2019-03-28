Суд арестовал первых задержанных в Крыму сторонников террористов

Киевский районный суд Симферополя накануне отправил под арест двух из 20 подозреваемых в участии в запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир», задержанных накануне в Крыму.

Адвокат одного из них Эмиль Курбединов уточнил, что арестованные пробудут за решеткой как минимум до 15 мая. Защита собирается обжаловать решение об аресте. Кубердинов также анонсировал избрание меры пресечения для еще 10 задержанных. Судьба остальных 8 задержанных будет решаться 28 марта, отметил адвокат в комментарии ТАСС.

В то же время «Новая газета» сообщает, что Киевский райсуд Симферополя в среду санкционировал арест девятерых задержанных крымских татар, подозреваемых в участии в деятельности запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (ч. 2 статьи 205.5 УК РФ). Отмечается, что еще четверо подозреваемых, местонахождение которых неизвестно, будут арестованы заочно, после чего их объявят в розыск.

Накануне ФСБ России сообщила о задержании в Симферопольском и Белогорском районах Крыма 20 предполагаемых участников ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в России). Во время обысков в их домах были обнаружены и изъяты значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов, средств связи и электронных носителей информации. Спецоперация проводилась ФСБ во взаимодействии с МВД и Росгвардией.

По данным спецслужбы, члены ячейки «осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти».

ФСБ указывает, что с применением мер конспирации на собраниях члены группы распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию и вербовали крымских мусульман.

Ранее в Евросоюзе осудили обыски у членов запрещенной в РФ террористической группировки «Хизб ут-Тахрир». Официальный представитель главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини Майя Косьянчич сочла законные действия российских правоохранителей подавлением религиозных свобод и притеснением крымско-татарского населения.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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