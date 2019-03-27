В Крыму проходят обыски в домах сторонников террористов

В Крыму сотрудники ФСБ проводят обыски у сторонников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Крыму. В оперативных мероприятиях также участвуют сотрудники МВД и Росгвардии. Подробности не сообщаются.

По данным журналиста Антона Наумлюка, обыски проводятся одновременно в поселках Строгановка и Каменка Симферопольского района и Белогорском районе. Об этом он сообщил в своем Facebook. Силовики обыскивают жилища 18 подозреваемых в участии в террористической организации.

Как сообщал «Новый День», в феврале в Красногвардейском районе Крыма были задержаны трое подозреваемых в участии в террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России). В их домах прошли обыски. Санкция статьи УК РФ «Участие в деятельности террористической организации» предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

В октябре прошлого года Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор вербовщикам террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ), действовавших в Севастополе. Уроженцы Киргизии Акрамжон Абдуллаев и Нематжон Исроилов, задержанные в августе 2016 года, получили соответственно 15 и 13 лет колонии строгого режима. Осужденные занимались активной пропагандой экстремистской идеологии под видом изучения традиционного ислама.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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