Демократические стандарты: Евросоюз осудил обыски у сторонников террористов в Крыму

В Евросоюзе назвали подавлением религиозных свобод и притеснением крымско-татарского населения обыски у членов запрещённой в РФ террористической группировки «Хизб ут-Тахрир».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с осуждением законных действий российских правоохранителей выступила от лица ЕС официальный представитель главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини Майя Косьянчич.

Майя Косьянчич ещё раз напомнила заявление Федерики Могерини к пятилетию воссоединения Крыма и России.

«Она указала на ситуацию с правами человека на Крымском полуострове. Ее послание очень ясное. Ситуация заметно усугубилась. Основополагающие свободы ограничены: свобода выражения, религии, свобода организаций, проведения мирных собраний. Права татар нарушены серьезным образом, в частности, через закрытие татарских СМИ, запрещение деятельности меджлиса и заключение некоторых татарских лидеров», – заявила Косьянчич

«ООН и ЕС заявляют об одном и том же: надо положить конец нелегальным обыскам в частных владениях, принадлежащих крымским татарам, и все необходимое должно быть предпринято, чтобы гарантировать свободу выражения, свободу собраний, свободу религии и других. Этими свободами должны иметь возможность пользоваться все граждане без дискриминации. И обязательно должна быть подробная информация о тех лицах, которые пребывают в заключении. Необходимо знать, где они находятся, и что с ними происходит», – выразила негодование представитель Могерини.

Ранее с дежурным протестом и набором антироссийских штампов выступил МИД Украины, обратившись с жалобами в ЕС.

Напомним, сегодня в Крыму сотрудники ФСБ провели обыски у сторонников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир».

Обыски проводились одновременно в поселках Строгановка и Каменка Симферопольского района и Белогорском районе. Проверялись жилища 18 подозреваемых в участии в террористической организации.

Как сообщал «Новый День», в феврале в Красногвардейском районе Крыма были задержаны трое подозреваемых в участии в террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России). В их домах прошли обыски. Санкция статьи УК РФ «Участие в деятельности террористической организации» предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 27.03.19

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