СМИ: Двадцать три арестованных сторонника террористической организации этапированы из Крыма

Двадцать три сторонника запрещённой в РФ организации «Хизб ут-Тахрир», задержанные и арестованные накануне в Крыму, вывезены с территории полуострова в Ростов-на-Дону.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник в Ростове.

«Более 20 арестованных жителей Крыма, которые обвиняются в участии в организации «Хизб ут-Тахрир», переведены в Ростов-на-Дону. Их дела будут слушаться там», – сообщил собеседник агентства.

Информацию частично подтвердил адвокат одного из арестованных, утверждая, что все фигуранты дела вывезены из Крыма.

«Мы будем обжаловать эти действия, ждем, когда нам официально скажут, где они находятся», – добавил он.

Ранее, 27 марта ФСБ России отчиталась о задержании в Симферопольском и Белогорском районах Крыма 20 предполагаемых участников ячейки международной террористической группировки «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в России). Во время обысков в их домах было найдено и изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов, средств связи и электронных носителей информации.

Спецоперация проводилась ФСБ совместно с МВД и Росгвардией. В ФСБ назвали задержанных «главарями и рядовыми участниками» «Хизб ут-Тахрир» на полуострове. По данным спецслужбы, они распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию и вербовали крымских мусульман.

Накануне стало известно о задержании еще троих жителей Крыма в Ростове-на-Дону. Их подозревают в юридическом и медийном пособничестве террористической организации.

Все 23 задержанных отправлены Киевским райсудом Симферополя под арест до 15 мая.

Ранее Евросоюз в лице официального представителя главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини Майи Косьянчич осудил обыски у членов террористической группировки «Хизб ут-Тахрир». В ЕС сочли законные действия российских правоохранителей подавлением религиозных свобод и притеснением крымско-татарского населения.

Сегодня за сторонников террористов в Крыму вступился также американский Госдеп.

Между тем, Духовное управление мусульман Крыма (ДУМК) после массового задержания экстремистов выступило с обращением к соотечественникам, в котором призвало быть «внимательнее и бдительнее к своим детям» и «пресекать любые попытки влияния на их умы со стороны деструктивных групп». «Не идите на поводу у недобросовестных идеологов, которыми движут нечистоплотные цели, – заявили в муфтияте. – Они ввергают вас в круговорот неприятностей, ведут к обнищанию, сиротству детей, одиночеству и горю жен и матерей».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 29.03.19

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