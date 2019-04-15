В Севастополе схвачен узбекский главарь радикальных исламистов

Оперативники ФСБ задержали в Севастополе лидера радикальной исламистской группировки за незаконные проповеди и призывы к экстремистской деятельности.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.

«Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении жителя Севастополя, который подозревается в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (часть 1 статьи 280 УК РФ).

Установлено, что уроженец Узбекистана 1984 года рождения, являясь лидером группы радикальных исламистов, в одном из религиозных учреждений Севастополя проводил проповеди с использованием запрещенной литературы, в которых призывал к насильственным действиям в отношении граждан, не разделяющих его религиозных убеждений», – сообщили в ФСБ.

По месту проживания экстремиста проведены обыски.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, проведенных сотрудниками ФСБ, МВД и Росгвардии, по месту проживания подозреваемого изъяты запрещенная литература, документы, компьютерная техника, средства связи и другие предметы, имеющие значение для уголовного дела», – уточнили в ведомстве.

Как сообщал «Новый День», ранее, 27 марта ФСБ России отчиталась о задержании в Симферопольском и Белогорском районах Крыма 20 предполагаемых участников ячейки международной террористической группировки «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в России).

Во время обысков в их домах было найдено и изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов, средств связи и электронных носителей информации.

На следующий день стало известно о задержании еще троих жителей Крыма в Ростове-на-Дону. Их подозревают в юридическом и медийном пособничестве террористической организации.

Все 23 задержанных отправлены Киевским райсудом Симферополя под арест до 15 мая.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 15.04.19

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