В Крыму намерены открыть центр для реабилитации религиозных экстремистов

В Крыму появится центр по реабилитации лиц, попавших под влияние экстремистской идеологии запрещенной в России террористической группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Предложение об открытии такого центра поступило из Госдумы.

Специальную программу психологической и духовной реабилитации разрабатывает Духовное управление мусульман Крыма совместно с профессиональными психологами.

По словам члена комитета Госдумы РФ по делам религии Руслана Бальбека, на Крымском полуострове продолжают действовать запрещенные в России экстремистские организации. Под их влияние попадает молодежь, хотя большинство молодых жителей региона является законопослушными гражданами.

«Экстремизм и его учения нужно выжигать не только силой оружия, но и духовным перевоспитанием», – отметил парламентарий в комментарии РИА «Новости».

Кроме того, в Госдуме прозвучало предложение освободить от уголовной ответственности тех сторонников «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в РФ), кто официально отказался от прежних политических и религиозных взглядов и прошел курс реабилитации.

Как сообщал «Новый День», 27 марта сотрудники ФСБ задержали в Крыму и в Ростове-на-Дону 23 участника террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ). Спецоперация проводилась ФСБ совместно с МВД и Росгвардией. В ФСБ назвали задержанных «главарями и рядовыми участниками» «Хизб ут-Тахрир» на территории Крыма. По данным спецслужбы, они распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию и вербовали крымских мусульман. Все 23 задержанных отправлены Киевским райсудом Симферополя под арест до 15 мая. 29 марта арестованные сторонники террористической группировки были этапированы в Ростов-на-Дону.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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