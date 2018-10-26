Суд вынес приговор орудовавшим в Севастополе киргизским вербовщикам-исламистам

Северо-Кавказский окружной военный суд признал виновными вербовщиков запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», действовавших в Севастополе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уроженцы Киргизии Акрамжон Абдуллаев и Нематжон Исроилов приговорены к 15 и 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Они не только входили в состав местной террористической ячейки, но и занимались активной пропагандой экстремистской идеологии под видом изучения традиционного ислама.

Среди идей, которые продвигали «хизбы» в Севастополе – необходимость построения «всемирного исламского халифата», в том числе на территории России, таким образом склоняя горожан к антиконституционной деятельности.

Идеологи террористической организации были задержаны в августе 2016 года.

Ростов-на-Дону, Леонид Маковецкий

Ростов-на-Дону. Другие новости 26.10.18

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