Вменяют госизмену: украинский посол попал под «уголовку» из-за земли в Крыму

На Украине прокуратура несуществующей Автономной Республики Крым начала уголовное расследование в отношении украинского посла в Канаде Андрея Шевченко за земельную сделку в российском Крыму. Об этом в своем телеграм-канале сообщил адвокат Андрей Портнов, прикрепив к своему посту копию соответствующего уведомления «прокуратуры АРК» и выписку из Единого реестра досудебных расследований (ЕРДР).

По его словам, на основании решения Голосеевского суда Киева «прокуратура АРК» начала уголовное расследование по статье «Госизмена» в отношении посла Украины в Канаде Андрея Шевченко, который продал свой земельный участок в Крыму «по российским законам, на российском нотариальном бланке и за российские рубли». При этом, по его данным, дипломат уполномочил на совершение сделки от его имени своего личного помощника.

Портнов подчеркнул, что с учетом того, что Шевченко «попытался сначала замолчать скандал, а потом отрицать», он пообещал «уделять послу ежедневное внимание вплоть до его увольнения и привлечения за государственную измену».

Ранее адвокат в своем Facebook опубликовал копии документов, подтверждающих земельную сделку украинского посла в Крыму. Из них следует, что дипломат продал участок в Сакском районе площадью 20 тыс. квадратных метров за 4,7 млн рублей. Однако посол предпочел не указывать в своей декларации этот факт.

В конце прошлого года стало известно, что семь депутатов Верховной рады Украины, среди которых два члена «Блока Петра Порошенко», совершали сделки с недвижимостью в Крыму с 2014-го по 2018 год. «Покупали, продавали, не только избавлялись, а дарили 17 участков в Черноморском районе… Вот такие ребята, по телевизору не признают Крым, когда горлопанят на третьесортных телешоу, а как нужно имущество перепрятать, когда брату продают – это серьезной сделкой не назовешь, так переоформляют», – рассказал глава Госкомрегистра Республики Крым Александр Спиридонов. При этом он не уточнил, является ли кто-то из этих депутатов фигурантом антиукраинских санкций, введенных правительством РФ.

Ранее украинский политик и экс-депутат Верховной рады Олег Царев сообщил, что на попавших под российские санкции украинских силовиков, чиновников и депутатов, в том числе, судей конституционного суда «Незалежной» записаны полторы тысячи крымских объектов недвижимости.

Киев, служба информации РИА «Новый День»

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