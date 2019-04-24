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Среда, 24 апреля 2019, 18:25 мск

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Налоговая Крыма определила всех собственников недвижимости из Украины

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Крым составило полный список граждан Украины, владеющих коммерческой недвижимостью на полуострове и уклоняющихся от российских налогов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил руководитель УФНС по Крыму Роман Наздрачёв.

«Работа ведётся и с муниципалитетами, и с ресурсоснабжающими организациями. Мы видим, где потребление воды и газа возрастает в разы в курортный сезон. Мы видим, что человек не вошёл в правовое поле Российской Федерации. Мы знаем, что он гражданин иностранного государства. Списки этих людей у нас есть», – сообщил глава крымской налоговой службы.

Всем иностранным владельцам доходной недвижимости в Крыму дана неделя для постановки на налоговый учёт.

«По иностранным собственникам информационная кампания у нас проведена. У нас есть списки данных граждан. Если до 30 апреля они не будут идти навстречу, то мы совместно с правоохранительными органами будем их править. Сейчас у них есть еще законодательная возможность – одна неделя – задекларировать данные доходы», – предупредил Наздрачёв.

Как сообщал «Новый День», ранее налоговая служба Крыма заявила о наличии большого количества объектов недвижимости на полуострове, принадлежащих гражданам Украины, которые используют их в коммерческих целях и не платят налоги в российский бюджет.

Напомним, Генпрокурор РФ Юрий Чайка заявил о возвращении в государственную собственность «более пятисот земельных участков и объектов недвижимости» в Крыму по результатам прокурорских проверок в прошлом году.

Ранее глава Госкомрегистра Республики Крым Александр Спиридонов заявил, что семь депутатов Верховной рады Украины совершали сделки купли-продажи с 2014 по 2018 год в Крыму.

Между тем, по данным украинского политика и экс-депутата Верховной рады Олега Царёва, на попавших под российские санкции украинских силовиков, чиновников и депутатов, в том числе, судей конституционного суда «Незалежной» записаны полторы тысячи крымских объектов недвижимости.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 24.04.19

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© 2019, РИА «Новый День»

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