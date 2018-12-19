Украина направляет в Керченский пролив новый отряд кораблей под прикрытием ОБСЕ и НАТО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов объявил, что Украина планирует в ближайшее время предпринять новый поход военных кораблей через Керченский пролив в Азовское море.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает британская телерадиовещательная корпорация ВВС.

«Это для нас важно. Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру, самостоятельно определив, новые морские границы в Черном море, де-факто легализовав оккупацию Крыма», – заявил Турчинов, добавив, что медлить нельзя ни дня.

Секретарь украинского Совбеза заявил также, что проход через пролив будет осуществляться под наблюдением и прикрытием представителей ОБСЕ и других международных организаций, «чтобы доказать всему миру, что Украина и ее моряки не нарушают никаких законов и международных правил».

В данный момент ведутся интенсивные переговоры с НАТО, пока для принятия на борт украинских судов представителей Альянса, если будет отказ в направлении кораблей.

«Пока такая наша инициатива не получила ответа. Но я надеюсь, что во время прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив они хотя бы отправят к нам своих наблюдателей», – заявил Турчинов.

Как сообщал «Новый День», утром 25 ноября корабли украинских ВМС «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили госграницу России. На протяжении нескольких часов они допускали опасные маневры, игнорируя при этом законные требования российских пограничников. Нарушителей было решено задержать. При этом трое украинских военнослужащих получили легкие ранения. На борту задержанных кораблей оказалось 24 военных, в том числе сотрудники СБУ. Они были арестованы по обвинению в нарушении госграницы.

Украина обвинила Россию в агрессии. После этого на территории десяти украинских областей страны было введено военное положение, что дает возможность временно ограничивать конституционные права и свободы граждан, в частности право на участие в выборах. Путин назвал инцидент заранее спланированной провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов президента. Российский лидер отметил, что пограничники выполняли свои задачи по защите госграницы.

Напомним, ранее украинские эксперты уже призывали спасти остатки украинского флота от «адмирала» Турчинова.

Симферополь, Иван Капустин

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