В Киеве призвали спасти остатки украинского флота от «адмирала» Турчинова

Планы секретаря СНБО Украины Александра Турчинова перебазировать части корабельно-катерного состава ВМСУ в Азовское море не имеют ничего общего с реальностью. Об этом заявил киевский политолог Павел Рудяков.

«О перебазировании ВМС Украины странно слышать от чиновника такого уровня и такой специализации. У нас нечего перебазировать в Азовское море, военно-морского флота нет, тем более, если речь идет о таком потенциале, который мог бы противостоять российским ВМС», – цитирует «ПолитНавигатор» Рудякова. Как передает корреспондент РИА «Новый День», даже если в Киеве действительно решат усилить морскую группировку в Азовском море, то конфликт в акватории все равно не разрешится в пользу Украины, уверен эксперт.

«Если верить Турчинову, то Россия за последние годы наступала уже раз 15 со всех направлений, кроме разве что западного. Причем Турчинов каждый раз ссылался на какие-то разведданные. Но ни один из этих прогнозов не сбылся. Не было ни наступлений, ни открытых агрессий. Все это было игрой на повышение ставок и на усиление собственного авторитета как стратега, который смотрит вперед, и у которого есть какая-то информация, которая позволяет действовать на упреждение. К сожалению, безответственность в словах и действиях – визитная карточка нашего нынешнего руководства», – подчеркнул Рудяков, предположив, что секретарь СНБО специально нагнетает ситуацию.

Военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев также усомнился в адекватности предложения Турчинова, назвав его «политической риторикой». Горбачев раскритиковал работу Турчинова на должности исполняющего обязанности президента Украины, последствием чего стала «полная потеря управляемости украинскими вооруженными силами»: «Украинским флотом сейчас командует танкист Воронченко, потому что вся его ударная мощь в сухопутной компоненте, а корабли не имеют ни боезапаса, ни подготовленного личного состава. Ракетный катер «Прилуки» стоит без ракет и ждет, когда его утилизируют», – сказал Горбачев. По словам эксперта, Украина может похвастаться лишь производством шести бронекатеров типа «Гюрза», небольшого водоизмещения, оснащенных пулеметами, и нужные лишь для «демонстрации украинской военно-морской мощи на рейде Одессы во время редких наездов туда президента Порошенко». Угрозы для российской морской группировки они не представляют.

«Рассматривать их как серьезную силу, способную противодействовать надводным силам Новороссийской морской базы, по меньшей мере, фантастично. Если представить себе возможность боевого столкновения, эти катера по своим возможностям не выдержат никакой критики по сравнению с теми силами, которые способна выставить Россия. Они способны лишь на перехватывание сейнеров типа «Норда» в провокационном режиме, но не больше», – пояснил Горбачев.

Напомним, после захвата сейнера «Норд» украинскими пограничниками, российская морская группировка приступила к тщательным досмотрам всех судов, которые следуют в порты Украины через Керченский пролив и Азовское море. В результате в порты Мариуполя и Бердянска стало заходить на 10% меньше судов, убытки исчисляются сотнями миллионов гривен. В Киеве заявляют о «морской блокаде», которую устроила Россия с целью якобы навредить экономике Украины.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 10.08.18

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