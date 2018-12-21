А дальше сами: корабли НАТО сопроводят украинские бронекатера до Керченского пролива

Проход военных кораблей НАТО в Азовское море вместе с отрядом украинских бронекатеров маловероятен.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире UATV заявил экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, комментируя планирование нового азовского похода, анонсированного серкетарём СНБО Украины Александром Турчиновым.

«Я не уверен, что на это предложение откликнутся наши западные партнеры, потому что риск чрезвычайный, а наши западные партнеры в первую очередь ставят вопрос безопасности персонала, который привлекается к тем или иным мероприятиям», – пояснил Селезнев.

Вместе с тем, он уверен, что в этом походе НАТО выступит в качестве силы, оказывающей мощное военно-психологическое давление на пограничный и военно-морской флот России.

«Следующее перемещение украинской группы будет находиться под детальным контролем с помощью средств космического наблюдения. Возможно, с помощью кораблей-разведчиков. Сейчас в Черном море находится корабль-разведчик флота ее величества британской королевы. Это четкий и яркий пример того, что Великобритания в лице ВМС поддерживает Украину в конфликте с РФ. В ближайшее время мы ожидаем заход в Черное море кораблей США. Соответствующие заявки уже направлены в правительство Турции», – рассказал эксперт.

По словам Селезнёва, непосредственный заход кораблей НАТО в Азовское море исключён по техническим причинам.

«Там небольшие глубины. Флот лишается возможности для выполнения оперативных задач и не имеет возможности маневра. Присутствие кораблей стран НАТО в Черном море – более весомый и эффективный вклад наших западных партнеров в обеспечение безопасности», – цитирует Селезнёва «ПолитНавигатор».

Ранее киевский политолог Александр Семченко не исключил, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готова пойти на масштабную провокацию, направив для сопровождения украинских бронекатеров британский военный корабль.

Как сообщал «Новый День», секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов объявил, что Украина планирует в ближайшее время предпринять новый поход военных кораблей через Керченский пролив в Азовское море.



Симферополь, Иван Капустин

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