Два загнанных зверя: Тереза Мэй и Пётр Порошенко готовы взорвать ситуацию в Чёрном море

Два наиболее одиозных антироссийских руководителя на Европейском континете, которые угодили в отчаянную внутриполитическую ситуацию в собственных странах, крайне заинтересованы в масштабной провокации против РФ, способной взорвать ситуацию в континентальном или даже мировом масштабе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о готовности Порошенко направить в Керченский пролив в сопровождении британского корабля новый отряд военных судов, одно из которых будет начинено взрывчаткой, рассказал киевский политолог Александр Семченко.

«Это провокация, и она будет очень опасной, если в ней будут участвовать англичане. Великобритания прислала корабль в Одессу, сейчас он там находится, и если он пойдет с украинскими кораблями, то все будет серьёзно.

Украинские корабли, в принципе, могут проходить в Азовское море по договору между двумя странами, а британские – не могут. И Россия будет вынуждена реагировать на это.

Если все произойдет так, то я не очень представляю, как они будут реагировать. Если они утопят британский корабль – то будут в своем праве.

Многое зависит и от того, как будут проходить украинские корабли. Если они будут проходить с соблюдением регламента, как это они делали до известного инцидента, то всё будет нормально. Но если будет так, как в прошлый раз, или даже будут вести себя более жестко – начнут стрелять или даже взорвут свой корабль и объявят, что это сделала российская сторона, то может быть все, что угодно.

В конце концов, войны, в том числе и мировые, начинались и с меньших поводов», – опасается киевский эксперт, слова которого приводит «ПолитНавигатор».

Напомним, в Крыму призвали серьёзно относиться к звучащим из Киева неадекватным заявлениям об угрозах взорвать Крымский мост и направить новый отряд украинских военных кораблей в Керченский пролив.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 21.12.18

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