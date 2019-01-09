Корабли НАТО намерены вновь зайти в Черное море

Группа кораблей НАТО под командованием Нидерландов намерена зайти в Черное море. Об этом заявил глава представительства Украины при альянсе Вадим Пристайко. «Есть постоянно действующие группы, сейчас одну из групп возглавили Нидерланды, нидерландский корабль только начал руководство. Они тоже собираются зайти в Черное море», – заявил Пристайко в интервью одному из украинских телеканалов.

По его словам, интенсивность захода в Черное море кораблей НАТО значительно выросла. Так, например, отметил Пристайко, в прошлом году одновременно в этот регион зашли две группы кораблей альянса. Чиновник также заявил, что Североатлантический альянс ограничен в расширении своего присутствия в Черном море доктриной, которая устанавливает количество и тоннаж, а также время пребывания военных кораблей, которые не принадлежат странам Черноморского бассейна.

Кроме того, Пристайко исключил возможность захода судов альянса в Азовское море. Он объяснил это малыми для военных кораблей глубинами, а также отказом России дать на это свое разрешение. Ранее экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, комментируя планирование нового азовского похода, анонсированного серкетарём СНБО Украины Александром Турчиновым, также заявлял, что проход военных кораблей НАТО в Азовское море вместе с отрядом украинских бронекатеров маловероятен.

«Я не уверен, что на это предложение откликнутся наши западные партнеры, потому что риск чрезвычайный, а наши западные партнеры в первую очередь ставят вопрос безопасности персонала, который привлекается к тем или иным мероприятиям», – пояснил Селезнев.

Селезнёв отмечал, что непосредственный заход кораблей НАТО в Азовское море исключён по техническим причинам. «Там небольшие глубины. Флот лишается возможности для выполнения оперативных задач и не имеет возможности маневра. Присутствие кораблей стран НАТО в Черном море – более весомый и эффективный вклад наших западных партнеров в обеспечение безопасности», – заявлял Селезнёв.

Как сообщал «Новый День», в середине декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов объявил, что Украина планирует в ближайшее время предпринять новый поход военных кораблей через Керченский пролив в Азовское море.

Как напоминает РИА «Новости», 6 января десантный корабль USS Fort McHenry ВМС США в составе элементов 22-й морской экспедиционной группы осуществил переход через Дарданеллы в Черное море. По данным Минобороны России, сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый» контролирует действия американского судна. В Пентагоне назвали этот заход «законным». Сейчас USS Fort McHenry находится в одном из портов Румынии, где пробудет до 10 января. Предположительно, корабль ВМС США проведет совместные учения с румынским фрегатом.

иев, Иван Гридин

иев. Другие новости 09.01.19

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