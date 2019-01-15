Россия не пустит корабли НАТО в Азовское море

Корабли Североатлантического альянса не пройдут в Азовское море без согласия России. Об этом сообщил вице-премьер крымского правительства – постпред республики Крым при президенте Георгий Мурадов.

«Военные суда зарубежных стран по российско-украинскому соглашению от 2003 года могут заходить в акваторию Азовского моря только с согласия двух сторон – России и Украины», – заявил Мурадов, добавив, что Москва не даст такого согласия.

Он также назвал присутствие в Азовском море иностранных боевых кораблей недопустимым, передает РИА «Новости».

По мнению Мурадова, провокация в Керченском проливе, организованная в ноябре, задумывалась Киевом с целью продавить возможность захода в Азовское море кораблей западных кураторов, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации у российских границ.

Ранее украинские власти озвучили вариант, который бы обеспечил неограниченное по срокам и количеству пребывание американских военных кораблей в Черном и Азовском морях. По словам первого зампреда Союза офицеров Украины, капитана первого ранга военно-морских сил Украины Евгения Лупакова, открытие военно-морских баз НАТО в Николаеве и Мариуполе позволит обойти Конвенцию Монтрё. Если конкретные военные корабли США или других крупных стран НАТО будут приписаны к Украинским портам, это позволит им не соблюдать международные ограничения по срокам пребывания в Черном море военных кораблей нечерноморских стран.

Симферополь, Служба информации РИА «Новый День»

Симферополь. Другие новости 15.01.19

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