В Чёрное море вошёл большой противолодочный корабль Северного флота РФ

Большой противолодочный корабль (БПК) ВМФ России «Североморск» миновал турецкие проливы и направляется к главной базе Черноморского флота России городу Севастополь.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили украинские и российские СМИ.

При этом, на Украине настолько запаниковали, что не смогли точно классифицировать российский военный корабль.

Так, по словам эксперта украинского фонда «Майдан иностранных дел» Андрея Клименко, «Североморск» является и «фрегатом», и ракетным эсминцем, и дестантным кораблём, и основной ударной силой ВМФ РФ.

«Утром 9 января в Черное море вошел ракетный противолодочный эсминец «Североморск»(619), проект «Фрегат», по классификации НАТО – Udaloy.

В Черное море впервые за время оккупации Крыма зашел не просто десантный корабль другого флота РФ, а не Черноморского, а корабль, который относят к основной ударной силе ВМФ РФ в дальней морской зоне (среди надводных кораблей)», – тревожится Клименко.

По сообщениям российских СМИ, БПК «Североморск» совершает дальний поход. С 5 июля 2018 года он прошёл более 30 тысяч миль, зайдя в сентябре в Индийский океан для борьбы с пиратством. После выполнения задачи, спустя четыре месяца, корабль из Аравийского моря, пройдя Аденский пролив, Красное и Средиземное моря, направился к Севастополю.

Сообщается, что Новый год и Рождество моряки встретили в Средиземном море.

За время похода «Североморск» зашел с деловым визитом в порты Алжир, Виктория, Пемба, Анциранана, Джибути, Карачи и Лимасол. Помимо этого, экипаж корабля участвовал в российско-пакистанских учениях «Аравийский муссон – 2018» в Индийском океане и в учениях ВМФ России в Средиземном море, сообщают Известия.

Напомним, недавно в акваторию Чёрного моря «для демонстрации решимости и силы» зашёл большой десантный корабль США «Fort McHenry». Сейчас он находится в порту румынского города Констанца.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 09.01.19

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