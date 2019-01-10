«Однозначный сигнал»: заход БПК «Североморск» в Чёрное море – это не просто ответ Западу, а прямой вызов

Появление большого противолодочного корабля «Североморск» Северного флота РФ в Чёрном море говорит о том, что Россия готова «взвинтить ставки» и действовать крайне агрессивно в важнейшем для себя стратегическом регионе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом предупреждает в эфире украинского телевидения экс-консул Украины в Стамбуле Богдан Ярёменко.

«Как следствие призывов украинской власти к НАТО расширить присутствие в Чёрном море – недавние заходы кораблей государств НАТО в Чёрное море. С этой точки зрения боевое судно Российской Федерации является ответом Российской Федерации странам НАТО на их усилия расширить своё присутствие в Чёрном море.

Россия показывает, что она тоже имеет, чем ответить, что она готова к эскалации. Если страны НАТО своё присутствие в Чёрном море в основном обеспечивают за счет разведывательных судов, десантных кораблей, то тут мы имеем ударный боевой корабль.

То есть это военно-политический жест: если вы готовы идти на расширение эскалации и напряжения в Чёрном море, то готовы ли вы идти так далеко, как Россия?

Это достаточно агрессивный и однозначный сигнал – и странам НАТО, и Украине, представители которой неоправданно часто говорят о попытке повторить проход через Керченский пролив и т.д.», – приводит слова Ярёменко «ПолитНавигатор».

Как сообщал «Новый День», появление БПК «Североморск» в акватории Чёрного моря вызвало панику у киевских экспертов.

«В Черное море впервые за время оккупации Крыма зашел не просто десантный корабль другого флота РФ, а не Черноморского, а корабль, который относят к основной ударной силе ВМФ РФ в дальней морской зоне (среди надводных кораблей)», – встревожился украинский эксперт-международник Андрей Клименко, который, запутавшись с классификацией российского военного корабля, назвал его одновременно фрегатом, ракетным эсминцем и десантным кораблём.

Напомним, ранее в акваторию Чёрного моря «для демонстрации решимости и силы» зашёл большой десантный корабль США «Fort McHenry». Сейчас он находится в порту румынского города Констанца.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 10.01.19

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