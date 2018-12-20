Сенаторы США призывают провести операцию в Черном море

Американские сенаторы настаивают на проведении многонациональной операции в Черном море с целью обеспечения свободы судоходства. Об этом говорится в документе, за который проголосовал 41 член палаты Конгресса США из 100.

Сенаторы обратились к президенту Дональду Трампу. По их мнению операция в Черном море должна «помочь продемонстрировать поддержку международно признанных границ, безопасного прохода через Керченский пролив, а также дать отпор чрезмерным притязаниям Российской Федерации на суверенитет».

Кроме того, в документе, опубликованном на сайте его соавтора Рона Джонсона, содержится призыв к НАТО нарастить присутствие в Черном море. Государства Североатлантического альянса сенаторы просят отказывать российским военным кораблям в праве захода в свои порты для пополнения запасов и дозаправки.

Помимо этого, парламентарии предложили предоставить Украине дополнительную помощь в сфере безопасности. «Украина – это линия фронта борьбы Владимира Путина со свободным миром, и (…) атака России на украинские корабли возле Керченского пролива ознаменовала опасную эскалацию этого конфликта. Мы должны ответить и ответить силой. Слабость только провоцирует дальнейшую агрессию», – отмечает одобривший резолюцию сенатор Джеймс Инхоф.

Под документом подписался 41 сенатор как от Республиканской, так и от Демократической партий.

Ранее Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов объявил, что Украина планирует в ближайшее время предпринять новый поход военных кораблей через Керченский пролив в Азовское море. Он заявил также, что проход через пролив будет осуществляться под наблюдением и прикрытием представителей ОБСЕ и других международных организаций, «чтобы доказать всему миру, что Украина и ее моряки не нарушают никаких законов и международных правил».

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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