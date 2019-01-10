В Киеве придумали, как узаконить неограниченное пребывание кораблей НАТО в Чёрном и Азовском морях

Открытие военно-морских баз НАТО в Николаеве и Мариуполе позволит обойти Конвенцию Монтрё и обеспечить неограниченное по срокам и количеству пребывание американских военных кораблей в Чёрном и Азовском морях.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом изданию «Политнавигатор» заявил первый зампред Союза офицеров Украины, капитан первого ранга военно-морских сил Украины Евгений Лупаков.

По его словам, если конкретные военные корабли США или других крупных стран НАТО будут приписаны к Украинским портам, это позволит им не соблюдать международные ограничения по срокам пребывания в Чёрном море военных кораблей нечерноморских стран.

«Уже давно пора создавать совместную украинско-натовскую морскую базу по образцу украинско-литовско-польского батальона сухопутных войск. Есть же такой батальон, почему бы не создать такую военно-морскую базу? Под Николаевом есть командный пункт, но это не то, нам нужна база, где бы постоянно базировались корабли, чтобы эти корабли не имели проблем со сроком пребывания в Черном море потому что они будут приписаны к этой базе. Еще лучше было бы создать такую базу в Мариуполе», – рассуждает Лупаков.

Лупаков уверен, что открытие баз не приведёт к дипломатическим проблемам.

«Какие проблемы могут быть против натовских кораблей? Украина приглашает на свою военно-морскую базу в Мариуполе с дружественным визитом корабли, они заходят, а потом мы объявляем, что создаем совместную военно-морскую базу. Это наше право, наши воды», – уверен глава Союза офицеров Украины.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 10.01.19

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