Киев отработает сценарии боевого столкновения с кораблями ЧФ в Азовском море

Украинские военные проведут широкомасштабные учения в Азовском море.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о планах подготовить ВМСУ к возможному столкновению с российским флотом в акватории сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов.

По его словам, в Киеве приняли решение максимально усилить украинскую военно-морскую группировку с привлечением береговой охраны и авиации.

Напомним, в сентябре украинские корабли «Донбасс» и «Корец» вошли в исключительную экономическую зону России, а затем прошли под арками Крымского моста в сопровождении береговой охраны Погрануправления ФСБ РФ.

«Успешная операция» приободрила украинских военных. Командир малого бронированного артиллерийского катера «Кременчуг» Александр Регула, который сопровождал «Донбасс» и «Корец», заявил о решимости украинского флота захватить Азовское море и «освободить» Крым. А заместитель начальника штаба морского командования ВМС Украины капитан 1 ранга Дмитрий Коваленко похвалился, что экипажи кораблей военных судов привели в замешательство российских пограничников осознанным нарушением правил оповещения, при этом демонстрируя имеющееся оружие.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин объяснил решимость Турчинова и милитаристский настрой Киева уступками Москвы.

«Господин Турчинов приободрился в связи с тем, что Украине никто не помешал протащить два корабля, готовые пойти на металлолом, через Керченский пролив. Как и положено в случаях с людьми, которые наглеют, когда их не ставят на место, он решил теперь заявить о широкомасштабных учениях. Однако слово «широкомасштабный» в случае с Украиной применимо только к дециметровой линейке, потому что никаких масштабов у украинских военно-морских сил нет. Киев, конечно, может проводить учения, но только не очень далеко от берега, чтобы моряки не утонули на тех кораблях, которые они используют», – цитирует RT парламентария.

При этом Затулин подчеркнул, что с запланированными учениями «Россия в состоянии разобраться, если они выйдут за расставленные флажки». В то же время он назвал Турчинова «главным провокатором на Украине», напомнив, что при его руководстве началась карательная операция против жителей Донбасса. По мнению депутата, не исключено, что секретарь СНБО таким образом решил начать свою предвыборную кампанию перед президентскими выборами.

Между тем, известный крымский политик, экс-глава парламента республики, бывший народный депутат Украины Леонид Грач, не оспаривая подавляющее преимущество России в Азовском море, обращает внимание на другой аспект проблемы украинских провокационных заявлений. По его мнению, потакание наглым действиям Киева отбивает у режима Порошенко охоту к переговорам, но приводит к нарастанию воинственной риторики и, как следствие, к активизации украинских диверсантов в Крыму. Жители полуострова не могут чувствовать себя в безопасности.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 05.10.18

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