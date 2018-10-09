Путин направил в Крым контр-адмирала ФСБ накануне масштабных манёвров Украины в Азове

Украинские пограничники объявили о готовности приступить к масштабным учениям в Азовском море.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Госпогранслужба Украины опубликовала фотографии подготовки корабельно-катерной группы мариупольского отряда морской охраны к отработке военных маневров в акватории.

Напомним, ранее широкомасштабные учения украинских военных в Азовском море анонсировал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. В Киеве приняли решение максимально усилить украинскую военно-морскую группировку с привлечением береговой охраны и авиации.

До того как затеять учения, украинские корабли «Донбасс» и «Корец» прошли под арками Крымского моста в сопровождении береговой охраны Погрануправления ФСБ РФ. После чего от украинских военных последовали провокационные заявления о решимости флота Украины захватить Азовское море и «освободить Крым».

В то же время, подготовка Госпогранслужбы к учениям совпала со срочной заменой руководителя Пограничного управления ФСБ России по Крыму и Севастополю. По указу президента РФ Владимира Путина новым начальником ведомства стал контр-адмирал Сергей Станкевич. Ранее он руководил управлением в граничащей с Украиной Брянской области.

Нового начальника Погрануправления уже представили губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 09.10.18

«Цахалу и не снилось»: в уничтожении украинского склада боеприпасов обвинили русские беспилотники. / Ямальский омбудсмен опроверг заявление ФСИН о том, что Сенцов прекратил голодовку. / Турпоток в Крым превысил показатели периода украинской оккупации. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»