Украина скандалит в ООН, требуя разоружить Крым

Украинские власти предлагают ООН заблокировать действия российских военных в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Киев подготовил проект резолюции Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций против «милитаризации» региона.

«Проведение многочисленных военных учений в Крыму и вокруг него демонстрирует агрессивную политику России в отношении Украины других стран Черноморского бассейна. Постоянная милитаризация Азовского моря – еще один повод для беспокойства», – цитирует «РИА Новости» постпреда Украины при ООН Владимира Ельченко.

Он также сообщил о том, что у Украины есть информация, якобы свидетельствующая о размещении ядерного оружия в Крыму.

Стоит отметить, что «милитаризацией Азовского моря» сейчас активно занимается сама Украина, провоцируя российскую группировку.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов анонсировал широкомасштабные учения украинских военных в Азовском море. Также в Киеве приняли решение максимально усилить украинскую военно-морскую группировку с привлечением береговой охраны и авиации.

До учений, украинские корабли «Донбасс» и «Корец», демонстрируя готовое к бою оружие, прошли под арками Крымского моста в сопровождении береговой охраны Погрануправления ФСБ РФ. После чего от украинских военных последовали провокационные заявления о решимости флота Украины захватить Азовское море и «освободить Крым».

Нью-Йорк, Леонид Маковецкий

Нью-Йорк. Другие новости 10.10.18

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