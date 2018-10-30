Командующий ВМСУ: Ситуация в Азове напряженная – воевать нечем

Киев оказался в трудном положении из-за конфликта с Россией в Азовском море.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в командовании Военно-морских сил Украины признают накаленность обстановки в акватории и в то же время – острую нехватку боевого ресурса для попытки хоть как-то противостоять военной группировке РФ.

«С точки зрения военных ситуация в Азовском море очень напряженная. Как уже было сказано Госпогранслужбой, там находится порядка 120 (украинских – прим. «НД») кораблей и катеров. Но те, которые могут действовать или обслуживать суда и имеют вооружение – всего 36. А те, кто имеют достаточно вооружения – 24. Мы нарастили усилия, мы перекинули туда пока что катерную группу, которая уже выполняет задания боевой службы», – цитируют украинские СМИ командующего ВМСУ Игоря Воронченко.

С его слов, российские пограничники пока прекратили останавливать для досмотров украинские суда. Однако Воронченко спрогнозировал эскалацию конфликта в Черном море.

Как уже сообщал «Новый День», после похищения украинскими пограничниками сейнера «Норд», Россия усилила меры безопасности в Азовском море. Российские пограничники в рамках антитеррористических мероприятий проводят досмотры судов, следующих в порты Украины через Керченский пролив. В ответ в Киеве приняли решение максимально усилить военно-морскую группировку с привлечением береговой охраны и авиации, а также провели учения и устроили провокацию с прохождением кораблей ВМСУ под арками Крымского моста.

Европарламент обозначил свою позицию по конфликту выступив с антироссийской резолюцией: призвал власти ЕС усилить санкции против России, в случае если ситуация в Азовском море будет развиваться не в пользу Украины. По информации министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, экономические ограничения могут быть наложены на порты России в Черном море.

Керчь, Леонид Маковецкий

Керчь. Другие новости 30.10.18

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