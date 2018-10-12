Порошенко надул боевые шаровары и устроил стрельбу в Азовском море

Украинские военные под руководством главнокомандующего провели стрельбы в Азовском море.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», президент Украины Петр Порошенко прибыл на учения рано утром и сразу объявил о готовности к боевым столкновениям с российскими военными.

«Командиры умеют качественно планировать и эффективно управлять разнородными и межвидовыми группировками войск при ведении боевых действий на суше, на море и в воздухе», – сообщил после маневров Порошенко на своей странице в Facebook, опубликовав видео, на котором украинские военнослужащие открывают огонь в сторону акватории.

Отмечается, что основной целью учений стала отработка действий по обороне морского побережья.

Напомним, после похищения украинскими пограничниками сейнера «Норд», Россия усилила меры безопасности в Азовском море. Российские пограничники в рамках антитеррористических мероприятий проводят досмотры судов, следующих в порты Украины через Керченский пролив.

Несмотря на то, что действия сотрудников Погрануправления ФСБ РФ законны, в Киеве называют это проявлением «российской агрессии». Украинские власти приняли решение максимально усилить украинскую военно-морскую группировку с привлечением береговой охраны и авиации. Кроме того, анонсировали учения в Азовском море, до этого устроив провокацию с прохождением двух украинских кораблей «Донбасс» и «Корец» под арками Крымского моста.

Ранее известный крымский политик, экс-глава парламента республики, бывший народный депутат Украины Леонид Грач выразил мнение, что потакание наглым действиям Киева ведет к нарастанию воинственной риторики режима Порошенко. Что может привести к активизации украинских диверсантов в Крыму.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 12.10.18

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