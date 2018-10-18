Корабли НАТО не пройдут в Азов под Крымским мостом – МИД РФ против

Россия не допустит присутствия НАТО в Азовском море.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российские власти не позволят альянсу принять участие в учениях Украины в акватории.

«Сейчас Украина хочет зазвать натовские учения в Азовское море, но туда уже нельзя будет пройти, потому что наш договор с Украиной требует обоюдного согласия для прохода военных кораблей в Азовское море. Но они этого хотят, и им в этом активно потакают», – цитирует пресс-служба МИД Лаврова.

При этом он назвал «откровенно провокационными» учения на Украине и в Черном море.

Напомним, в Киеве распорядились о создании базы ВМСУ в Азовском море и наращивании военной группировки на этом направлении. ВСУ также провели стрельбы в акватории, готовясь к боевым столкновениям с российскими военными.

Конфликт с Россией в акватории начался после похищения сейнера «Норд» украинскими пограничниками. Согласно договору об использовании акватории, сотрудники Погрануправления ФСБ стали чаще останавливать и досматривать суда, следующие в украинские порты. В Киеве это усиление мер безопасности рассматривают как «российскую агрессию», при этом устраивая провокации – в сентябре два украинских корабля «Донбасс» и «Корец» прошли под арками Крымского моста.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 18.10.18

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