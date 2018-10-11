В Керченский пролив направят украинских журналистов на бронекатере – дразнить и провоцировать пограничников РФ

Киев организовал акцию по дискредитации российских пограничников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 11 октября Украина устроит провокацию в Азовском море.

«Сотрудниками Госпогранслужбы Украины планируется организовать выход из порта Мариуполь в Азовское море пограничного сторожевого катера с группой журналистов украинских СМИ с целью сбора материалов для видеорепортажа о якобы агрессивных действиях пограничной службы ФСБ России в отношении украинских гражданских судов, а также блокаде морских портов Украины в Азовском море», – цитирует «РИА Новости» источник.

Напомним, Россия усилила меры безопасности в Азовском море после незаконного задержания украинскими пограничниками сейнера «Норд». Российские пограничники приступили к тщательным досмотрам судов, следующих в украинские порты через Керченский пролив. На Украине обвинили Россию в создании условий морской блокады, которая, как утверждают в Киеве, нанесла удар по экономике страны.

Несмотря на то, что действия российских пограничников вполне законны, Украина решила максимально усилить свою группировку в акватории. Также в Киеве объявили о масштабных учениях в Азовском море и направили два украинских корабля «Донбасс» и «Корец» пройти под арками Крымского моста. После чего украинские военные стали делать провокационные заявления о решимости флота взять под контроль Азовское море и «освободить» Крым.

Накануне в Крыму назначили нового начальника Погрануправления ФСБ – контр-адмирала Сергея Станкевича.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 11.10.18

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