Украинский капитан: Мы прошли Керченский пролив с грубыми нарушениями – Москва отступила

В ВМСУ заявили о демонстративной готовности вступить в бой с российскими пограничниками во время недавнего прохода через Керченский пролив.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», экипажи кораблей «Донбасс» и «Корец» провоцировали сотрудников Погрануправления ФСБ осознанным нарушением правил оповещения, при этом демонстрируя имеющееся оружие.

Вместо предусмотренного правилами запроса «прошу разрешить проход», корабль «Корец» заявил о том, что просто «планирует проход». До этого приведя экипажи в полную боевую готовность.

«Боевые группы, пулеметы – все заряжено было. Два человека в полной экипировке стояли на виду, чтобы россияне видели. Все остальные, тоже полностью экипированные, были готовы в любую минуту выбежать», – цитируют украинские СМИ заместителя начальника штаба морского командования ВМС Украины капитан 1 ранга Дмитрия Коваленко.

Напомним, украинские корабли вошли в исключительную экономическую зону России, а затем прошли под арками Крымского моста в сопровождении береговой охраны Погрануправления ФСБ РФ. После успешной «операции», в ВМС Украины обвинили Россию в создании «опасных прецедентов». О выходе кораблей в Азовское море торжественно сообщил президент Украины Петр Порошенко, обратившись с поздравлением к экипажам кораблей. За проходом украинских военных судов наблюдал американский самолет-разведчик.

Сопровождал корабли малый бронированный артиллерийский катер «Кременчуг». Его командир Александр Регула накануне заявил о решимости украинского флота захватить Азовское море и «освободить» Крым. При этом Регула похвастался тем, что его катер во время сопровождения якобы остался «невидимым» для российских пограничников, а поздное обнаружение бронекатера даже спровоцировало панику на одном из кораблей РФ.

В Росморречфлоте сообщили об обязательной оплате за лоцманское сопровождение, однако в ВМСУ отрицают, что за проход арками Крымского моста пришлось платить. Тем не менее, признают, что лоцман был действительно принят на борт по требованию российской стороны.

Как уже сообщал «Новый День», ранее известный крымский политик, экс-глава парламента республики, бывший народный депутат Украины Леонид Грач раскритиковал российское руководство за попустительство ВМСУ в Азовском море. Грач уверен, что подобные уступки России неизменно приведут к новым провокациям украинских диверсантов, а жители полуострова не смогут чувствовать себя в безопасности.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 03.10.18

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