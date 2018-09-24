«Не платили и не будем»: на Украине уверяют, что бесплатно провели военные суда под Крымским мостом

Замкомандующего Военно-морскими силами Украины Андрей Тарасов заявил, что российская сторона не получила от ВМСУ денег за лоцманское сопровождение во время прохода под арками Крымского моста.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об обязательной в таких случаях оплате лоцманского сбора сообщили ранее в Росморречфлоте.

«Мы ничего не платили. Вопрос про оплату даже не стоял... Это фейк. Никаких вопросов по оплате с нашей стороны не поднималось вообще. Плата не осуществлялась и осуществляться не будет», – уверяет украинский адмирал в интервью «Радио Свобода»

Вместе с тем, Тарасов признал, что крымский лоцман был принят на борт украинского военного судна по требованию российской стороны: «Да, мы приняли на борт лоцмана в связи с тем, что диспетчер, который регулирует движение судов в Керченском проливе, настаивал, что необходимо нахождение на борту лоцмана. Проводка через Керченский пролив была с лоцманом на борту».

Напомним, корабли ВМС Украины – поисково-спасательное судно A500 «Донбасс» и морской буксир A830 «Корец» вошли в исключительную экономическую зону России, а затем прошли под арками Крымского моста в сопровождении береговой охраны Погрануправления ФСБ РФ. В ВМС Украины поспешили обвинить РФ в создании «опасных прецедентов». О выходе кораблей в Азовское море торжественно сообщил президент Украины Петр Порошенко, обратившись с поздравлением к экипажам кораблей. Поход проходил под наблюдением американского самолета-разведчика.

Симферополь, Валентин Карамазов

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