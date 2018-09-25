Уровень Суркова взят: в Киеве вывели идеальную формулу победы в азовском конфликте

Украинский военный эксперт Александр Сурков выдвинул креативную идею, достойную уровня кремлёвского однофамильца, – как Киеву спровоцировать и победить Москву в Азовском море, избежав вооружённого возмездия.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о своей задумке Сурков рассказал в эфире подконтрольного Порошенко телеканала «Прямый».

Главное, считает эксперт, спровоцировать Россию таким чувствительным, но аккуратным образом, чтобы за этим последовал не прямой военный ответ Москвы, а действия, которые позволят НАТО разорвать договор об ограниченном присутствии кораблей в акватории Чёрного моря и ввести прямую военную блокаду Крымского полуострова.

«Нам нужно таким образом спровоцировать Россию на какие-то действия, чтобы, с одной стороны, не получить эскалации военного конфликта, а, с другой, – получить отличный повод для того, чтобы туда ввели стабилизирующие силы НАТО – Британия и Соединенные Штаты», – заявил Сурков.

Как сообщал «Новый День», конфликт между Россией и Украиной в Азовском море обострился после похищения сейнера «Норд» по приказу из Киева. Российские пограничники, согласно договору об использовании акватории, стали чаще останавливать и досматривать суда, следующие в украинские порты.

В Киеве, под предлогом того, что осмотры якобы повлияли на экономику страны, распорядились о создании базы ВМСУ в Азовском море и наращивании военной группировки.

Предполагается, что основой базы станут корабли ВМС Украины – поисково-спасательное судно A500 «Донбасс» и морской буксир A830 «Корец».

22 сентября им позволили пройти под арками Крымского моста в сопровождении береговой охраны Погрануправления ФСБ РФ. После чего в ВМСУ сообщили о создании «опасных прецедентов» со стороны России, а в военной прокуратуре пообещали использовать полученные сведения для того, чтобы выдвинуть очередные обвинения против РФ за якобы препятствование судоходству.

Как уже сообщал «Новый День», крымский политик Леонид Грач не исключил серьезных последствий для Крыма и России в целом, если российское руководство продолжит потакать военным планам Киева в Азовском море.

Напомним, по сообщениям СМИ, Украина планирует создать в Азовском море группировку для досмотра судов, следующих в российские порты.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.09.18

В Севастополе выбрали меру пресечения для пойманного на крупной взятке земельного чиновника. / Власти Крыма запросили у Путина 150 млрд на «приведение в нормативное состояние» половины дорог. / Минобраз Крыма: дети возвращаются в Армянск под гарантии безопасности от республиканского оперативного штаба. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»