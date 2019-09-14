Чревато взрывом: в ДНР предостерегают от попыток вернуть Донбасс Украине

Доведение до логического конца «Минского процесса», который предусматривает вхождение ЛДНР в состав Украины в особом статусе, чревато серьёзным социальным взрывом в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил замминистра информации ДНР Артём Ольхин во время экскурсии по музею «Боевой и трудовой славы», организованной для детей и родственников погибших военнослужащих Донецкой народной республики.

«Лично для меня эта идея абсолютно неприемлема. Украина столько здесь натворила, столько людей убила, как можно с этим примириться? В этом поколении, я думаю, это вряд ли возможно.

Но главная проблема даже не в этом. Если кто-то всерьёз попытается довести этот процесс до конца, переломать народ Донбасса через колено, то я боюсь, что это грозит серьёзным социальным взрывом.

Не надо забывать, что здесь очень много людей воевало, и это может повлечь за собой определённые последствия, и они очень не понравятся тем, кто придумал этот план, и тем, кто попытается его воплотить», – цитирует «ПолитНавигатор» донецкого замминистра .

Напомним, ранее один из основателей Донецкой Народной Республики и бывший спикер парламента ДНР Андрей Пургин заявил, что в республике крайне скептически оценивают недавние договорённости с Киевом о бессрочном прекращении огня в Донбассе.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.09.19

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