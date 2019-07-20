В ДНР не верят обещаниям Киева прекратить обстрелы

В Донецкой народной республике крайне скептически оценивают недавние договорённости с Киевом о бессрочном прекращении огня в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью интернет-каналу «АТО Донецк» заявил один из основателей Донецкой Народной Республики и бывший спикер парламента ДНР Андрей Пургин.

По его словам, с приходом нового «главнокомандующего Зеленского» интенсивность обстрелов ЛДНР возрастает буквально с каждым днём.

Кроме того, назначение на должность главы Генштаба ВСУ Руслана Хомчака говорит о том, что ни о каком мире в Киеве даже не помышляют.

Напомним, Хомчак проявил особую жестокость к населению республик Донбасса, отдавая бесчеловечные приказы военным по «подавлению сопротивления». Позже он руководил так называемой «Иловайской операцией» в августе-сентябре 2014-го и вместе со своими войсками угодил в окружение бойцов народного ополчения. Однако Хомчак сумел выбраться из «котла», бросив своих подчинённых.

По мнению Андрея Пургина, с тех пор новый глава украинского генштаба испытывает особую ненависть к жителям Донбасса.

«Сейчас, насколько я понимаю, военным на линии соприкосновения Зеленский развязал руки. Во-первых, он поставил командовать того человека, который возглавлял карателей, которые зашли в Иловайск, которые кидали гранаты по подвалам, где сидели дети, старики и женщины, и потом их очень долго кусками оттуда доставали уже наши люди и наши медики и МЧСники.

Он возглавлял тех карателей, которые потом попали в так называемый «Иловайский котел». Этот человек возглавляет сейчас военных. Зеленский здесь поступил как слабый президент. Возможно, здесь его слабость, возможно, злонамеренное или не злонамеренное действие. Но получается, Зеленский фактически призвал военных не стесняться и реагировать на провокации, как он сказал. Фактически он им развязал руки, поставил человека, который относится к нам, как минимум, дегуманизированно, мы для него люди, которые не лояльны и должны быть уничтожены.

Поэтому на сегодняшний день ситуация на линии соприкосновения горячая. Причем, в такой фазе, что никто не понимает, что будет через 15 минут или завтра. Если раньше было понятно, что идет обострение, потому что завтра предстоит какой-то раунд Минских переговоров или подготовка «Нормандского формата», то есть, это было к чему-то приурочено, то сегодня это все выглядит очень беспланово, агрессивно и непонятно.

На самом деле, идет определенная эскалация, потому что тормозов особо нет, и военные на линии соприкосновения со стороны Украины принимают решения применять или не применять те или иные вооружения, тяжелую технику в произвольном порядке. Ситуация, честно говоря, для нас с Зеленским ухудшилась», – приводит слова Пургина «ПолитНавигатор».

Напомним, участникам Трёхсторонней контактной группы удалось договориться 17 июля в Минске о «бессрочном перемирии». Решение вступает в силу с 21 июля. Киев пообещал соблюдать перемирие.

Между тем, украинские национальные батальоны фактически вышли из подчинения Киеву и наращивают обстрелы населённых пунктов Донецкой и Луганской народных республик с целью сорвать минские договорённости.

Чтобы гарантированно спровоцировать ответный огонь армии ЛДНР, каратели выцеливают мирных жителей и наносят максимальный урон гражданской инфраструктуре.

Об этом на брифинге в Донецке сообщил недавно официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 20.07.19

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