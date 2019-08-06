Украинская армия понесла потери убитыми в Донбассе

Украинское командование обвинило «российских окупантов» и их «донецких наймитов» в ранении одного и гибели четырёх своих военнослужащих.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сообщение распространил пресс-центр минобороны «Незалежной».

Реальные обстоятельства гибели украинских карателей пока неизвестны.

«С печалью сообщаем, что в результате вражеских обстрелов сегодня, по имеющейся информации, четверо наших героев получили ранения несовместимые с жизнью. Выражаем искренние соболезнования родным и близким наших военных, а также их боевым собратьям. Вечная память!» – заявил спикер ВСУ Дмитрий Гуцуляк.

«Сегодня в результате обстрела в районе Павлополь погибли 4 украинских военнослужащих. Бойцы 36-й бригады морской пехоты занимались инженерным оборудованием позиций взводный-опорного пункта, когда боевики коварно открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета. Это грубое нарушение договоренностей о перемирии не останется без внимания», – утверждает у себя в Фейсбуке секретарь СНБО Украины Александр Данилюк.

Информации об инциденте от представителей Народной Милиции ЛДНР пока не поступало.

Как сообщал «Новый День», один из основателей Донецкой Народной Республики и бывший спикер парламента ДНР Андрей Пургин заявил, что в Донецке крайне скептически оценивают недавние договорённости с Киевом о бессрочном прекращении огня в Донбассе.

«На самом деле, идет определенная эскалация, потому что тормозов особо нет, и военные на линии соприкосновения со стороны Украины принимают решения применять или не применять те или иные вооружения, тяжелую технику в произвольном порядке. Ситуация, честно говоря, для нас с приходом Зеленского ухудшилась», – отметил Пургин.

Напомним, недавно украинская армия выдвинула на передовые позиции самоходную гаубичную артиллерию.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.08.19

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