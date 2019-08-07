Полная боевая готовность: Киев замышляет новую войну в Донбассе

Украинская армия начала подготовку к активным боевым действиям против самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом говорится в заявлении народной милиции ДНР.

Представитель народной милиции со ссылкой на полученные разведданные сообщил о приведении подразделений Вооруженных сил Украины в высшую степень боевой готовности и выдвижении на передовые позиции на Мариупольском направлении. По его словам, в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Терновое, Кирово и Андреевка вышли на огневые позиции 152-мм и 122-мм артиллерийские установки. Кроме того, подразделения резерва 36-й и 35-й бригад морской пехоты выдвинулись на передовые позиции и развернулись в боевые порядки. В Мариуполе по тревоге подняты полк «Азов» и оставшиеся подразделения 56-й мотопехотной бригады. Отмечается, что силовики направились в район сосредоточения на севере города, в готовности прибыть на передовые позиции.

Еще одним признаком готовящейся атаки является повышенная активность украинских разведывательных летательных аппаратов вдоль линии соприкосновения. «Такие действия украинской стороны мы расцениваем как непосредственную подготовку к активным боевым действиям против нашей республики», – подчеркивается в заявлении.

Силовики ДНР допустили, что поводом для начала наступления могут стать теракты, которые будут устроены украинскими военными.

«Мы требуем немедленного вмешательства в происходящее международные наблюдательные организации и срочного созыва заседания Трехсторонней контактной группы и глав стран Нормандского формата, – говорится в заявлении народной милиции. – Нам не нужно очередное кровопролитие на Донбассе!»

Напомним, в Донбассе с 21 июля было установлено бессрочное перемирие, но уже в первые сутки ДНР и ЛНР сообщили о нарушениях со стороны Киева уже в первые сутки. Один из основателей Донецкой народной республики и бывший спикер парламента ДНР Андрей Пургин ранее заявил, что в Донецке крайне скептически оценивают договоренности с Киевом о бессрочном прекращении огня в Донбассе. «На самом деле, идет определенная эскалация, потому что тормозов особо нет, и военные на линии соприкосновения со стороны Украины принимают решения применять или не применять те или иные вооружения, тяжелую технику в произвольном порядке», – отметил он. По оценке Пургина, «ситуация, честно говоря, для нас с приходом Зеленского ухудшилась».

По данным главы представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслана Якубова, за минувшие сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по ДНР 24 боеприпаса. По его словам, под огнем украинских военных оказались горловские поселки шахты имени Гагарина, Доломитное и Верхнеторецкое Нижнее, передает Донецкое агентство новостей. Вечером 6 августа в результате обстрела украинскими силовиками поселка Верхнеторецкое был ранен военнослужащий народной милиции ДНР.

Донецк, служба информации РИА «Новый День»

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