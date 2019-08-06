Зеленский потребовал срочно созвать нормандскую четвёрку и обвинил Россию в гибели своих военных

Президент Украины Владимир Зеленский призвал срочно собраться лидеров нормандской четвёрки из-за гибели четырёх военнослужащих ВСУ в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил на своей странице в Фейсбуке.

При этом, Зеленский намекнул, что «весь мир увидел, кто именно не хочет мира».

«Четверо украинских военнослужащих погибли возле Павлополя от обстрелов из ручного противотанкового гранатомёта.

Хлебное перемирие длилось 17 дней. Сегодняшний инцидент направлен на подрыв не только этого перемирия, но и переговорного процесса в целом.

Украина искренне стремится к миру. И наше стремление неизменно. Сегодня весь мир увидел, кто именно мира не хочет.

Поэтому я призываю лидеров стран-участниц Нормандского переговорного формата – Эмманюэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина – как можно быстрее собраться для возобновления переговоров.

Мои искренние соболезнования родственникам погибших героев. Мы не перестанем работать над окончанием боевых действий и не оставим без ответа ни одну атаку на наших военных. Украина обязательно будет единой и мирной. Слава украине!», – упрямо твердит Зеленский, не желая вести прямые переговоры с лидерами республик Донбасса.

Между тем, реальные обстоятельства гибели украинских карателей до сих пор неизвестны.

Напомним, на днях военнослужащие украинской армии подвергли миномётному обстрелу посёлок Куликово на юге Донецкой Народной Республики.

Как сообщал «Новый День», один из основателей Донецкой Народной Республики и бывший спикер парламента ДНР Андрей Пургин заявил, что в Донецке крайне скептически оценивают недавние договорённости с Киевом о бессрочном прекращении огня в Донбассе.

«На самом деле, идет определенная эскалация, потому что тормозов особо нет, и военные на линии соприкосновения со стороны Украины принимают решения применять или не применять те или иные вооружения, тяжелую технику в произвольном порядке. Ситуация, честно говоря, для нас с приходом Зеленского ухудшилась», – отметил Пургин.

Напомним, недавно украинская армия выдвинула на передовые позиции самоходную гаубичную артиллерию.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.08.19

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