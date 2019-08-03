Зеленский вопреки позиции Москвы объявил сбор нормандской четвёрки

Встреча лидеров нормандской четвёрки (Россия, Германия, Франция, Украина) должна состояться в сентябре.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в ходе рабочей поездки в Трускавец заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«В принципе тянуть некуда. У нас люди гибнут. В конце августа предполагается встреча в нормандском формате четырех представителей на уровне министерств иностранных дел – во Франции. А там сам бог велел (провести саммит на высшем уровне) в сентябре. Я – за начало сентября», – цитирует украинского президента «Коммерсант».

Как известно, Зеленский категорически отказывается встречаться с лидерами республик Донбасса в рамках минского формата.

Между тем, глава МИД РФ Сергей Лавров уже заявил, что Президент Украины, в соответствии с минским соглашениями, должен сначала поговорить с главами ДНР и ЛНР, а уже потом рассчитывать на беседу с российским президентом в «нормандском» или более расширенном формате.

«Для цели украинского урегулирования созданы действующие форматы – контактная группа с участием Киева, Донецка и Луганска при поддержке России и ОБСЕ и нормандский формат, который в общем-то является коллективным автором этих самых минских договоренностей, в том числе и договоренности о создании контактной группы для прямого диалога между участниками конфликта», – объяснил Лавров Зеленскому порядок встреч по урегулированию гражданского конфликта в Донбассе.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 03.08.19

Постпред Украины в Совете Европы: «Мы не являемся частью Русского мира, мы заплатили за это кровью». / Депутат Госдумы: Упрощённый порядок выдачи гражданства РФ Донбассу – никуда не годится. / Зеленский назвал очередное место встречи с Трампом. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»