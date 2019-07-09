Сначала к Пушилину – потом к Путину: Лавров объяснил Зеленскому порядок действий

Президент Украины, в соответствии минским соглашениями, должен сначала поговорить с главами ДНР и ЛНР, а уже потом рассчитывать на беседу с российским президентом в «нормандском» или более расширенном формате.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя предложение Владимира Зеленского Владимиру Путину встретиться в Минске вместе с главами Германии, Франции, США и Великобритании.

По словам Лаврова, ранее «нормандская четвёрка» (Москва, Берлин, Париж и Киев) чётко определила задание для Украины в рамках минского формата. Поэтому, чтобы встретиться снова с западными лидерами и Москвой, Киев должен урегулировать отношения с ЛДНР.

«Для цели украинского урегулирования созданы действующие форматы – контактная группа с участием Киева, Донецка и Луганска при поддержке России и ОБСЕ и нормандский формат, который в общем-то является коллективным автором этих самых минских договоренностей, в том числе и договоренности о создании контактной группы для прямого диалога между участниками конфликта», – объяснил Лавров Зеленскому порядок встреч по урегулированию гражданского конфликта в Донбассе.

Как известно, украинский президент не хочет встречаться ни с лидерами ЛДНР, ни отдельно с президентом РФ.

Напомним, вчера Зеленский потребовал от Путина приехать в Минск вместе с Ангелой Меркель, Эмманьюэлем Макроном, Дональдом Трампом и Терезой Мэй.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил ему, что Москва обдумает это предложение.

«Пока я не готов как-то отвечать, это же абсолютно новый формат. Во-первых, нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи, во-вторых, нужно понять, что это за новый формат предлагается. Дело в том, что США не являются участником нормандского формата и как быть с минскими договоренностями, под которыми стоят подписи участников нормандского процесса, но не стоят подписи никаких представителей Соединенных Штатов Америки. Это новая инициатива, безусловно, она будет рассмотрена, но пока я не могу высказать какой-то реакции», – заявил Песков.

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