Лукашенко подыграл Зеленскому против «нормандского формата»

Президент Белоруссии с радостью согласился организовать встречу на высшем уровне в Минске в новом формате, который предложил Владимир Зеленский, но пока не одобрил Владимир Путин.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в заявлении пресс-службы Александра Лукашенко.

Напомним, украинский президент не хочет встречаться с российским президентом в рамках «нормандского формата», то есть, в присутствии только лидеров Германии и Франции, а настаивает на подключении к переговорам президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

«Наш президент абсолютно поддерживает предложения Владимира Зеленского», – говорится в сообщении.

В пресс-службе белорусского лидера также добавили, что позиция Лукашенко всегда заключалась в том, что противоборствующим сторонам в Донбасе давно пора «садиться и решать проблемы, которых накопилось немало», поэтому «нельзя смотреть друг на друга через прицел орудий».

В Белоруссии «сочтут за честь» принять лидеров Великобритании и США вместе с постоянными членами нормандской четвёрки – Россией, Германией, Францией и Украиной, говорится в заявлении.

Напомним, ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков осторожно отреагировал на предложение президента Украины российскому лидеру провести встречу в Минске в присутствии Дональда Трампа и Терезы Мэй в рамках «нормандского формата»

«Пока я не готов как-то отвечать, это же абсолютно новый формат. Во-первых, нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи, во-вторых, нужно понять, что это за новый формат предлагается. Дело в том, что США не являются участником нормандского формата и как быть с минскими договоренностями, под которыми стоят подписи участников нормандского процесса, но не стоят подписи никаких представителей Соединенных Штатов Америки. Это новая инициатива, безусловно, она будет рассмотрена, но пока я не могу высказать какой-то реакции», – цитирует Пескова РИА Новости.

Симферополь, Валентин Карамазов

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