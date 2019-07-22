Лукашенко призвал Европу вытащить Украину из беды

Белорусский лидер Александр Лукашенко приветствует стабилизацию власти на Украине после президентских и парламентских выборов и считает, что настало время прийти на выручку угодившей в беду «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил на встрече с главой представительства ЕС в Белоруссии Андреа Викторин.

По словам Лукашенко, спасти Украину должна Европа, так как именно она ответственна за «Незалежную» после организованного в Киеве «Евромайдана».

«У нас есть с вами общая проблема, можно сказать, беда – Украина. Я очень хорошо знаю украинский народ и все то, что сегодня происходит в Украине, этот народ того не заслужил», – объяснил «Батька» ситуацию.

«Я бы вас очень просил оказать всяческое содействие стабилизации ситуации в Украине... Европейский союз сказал «А», должен сказать «Б», если говорить откровенно. Надо помочь украинскому народу», – цитирует агентство Sputnik обращение Лукашенко к Викторин.

Напомним, ранее президент Белоруссии подыграл Зеленскому против «нормандского формата».

Лукашенко с радостью согласился организовать встречу на высшем уровне в Минске в новом формате, включая лидеров США и Великобритании, который предложил Владимир Зеленский Владимиру Путину.

Как известно, западные лидеры скептически отреагировали на данную инициативу, а президент США прямо отказался от предложения Зеленского.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 22.07.19

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