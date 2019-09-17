А вот и я: Лукашенко просит США вмешаться в войну на Донбассе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко «абсолютно убеждён», что проблемы Восточной Европы и в частности конфликт на Украине невозможно решить без вмешательства Вашингтона силами одной лишь «нормандской четвёрки».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил во время встречи с заместителем госсекретаря США по политическим делам Дэвидом Хейлом.

«Что касается проблем Европы, и особенно Восточной Европы, в частности Украины, я абсолютно убежден на сегодняшний день, что без участия США этот конфликт урегулировать не получится. США могли бы способствовать урегулированию этого конфликта», – цитирует Лукашенко ТАСС.

По его словам, должны появиться «новые идеи». Поскольку у стран-переговорщиков (Россия, Германия, Франция, Украина) ничего не получается, «то надо включать новые силы», считает белорусский президент.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не против подключиться к «нормандскому формату», если его попросят.

Как известно, Белоруссия не является стороной переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе, а лишь предоставляет площадку для участников минского процесса.

Как сообщал «Новый День», ранее Лукашенко призывал Европу «вытащить из беды» Украину.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.09.19

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