Трамп нашёл подходящий формат для встреч с Путиным

Президент США Дональд Трамп скромно предложил свои посреднические услуги в урегулировании конфликта в Донбассе и выразил готовность присоединиться к «нормандской четвёрке» (Россия, Германия, Франция, Украина).

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом президент США заявил американским журналистам на лужайке перед Белым домом, отвечая на вопрос, готов ли он принять участие в «нормандском формате».

«Если им нужно, чтобы я принял участие, я приму участие, но это действительно очень, очень позитивное событие (обмен заключёнными между Киевом и Москвой)», – приводит ТАСС слова Трампа.

В украинской блогосфере большинство комментаторов с энтузиазмом отреагировали на это заявление, отметив, что уж кто-кто, а Владимир Зеленский – «точно не станет возражать, а совсем даже наоборот».

Некоторые пользователи с иронией заметили, что американский президент наконец-то нашёл очень удобную лазейку, чтобы лишний раз встретиться с Владимиром Путиным для спокойного обсуждения американо-российских отношений с глазу на глаз – без опасения быть раскритикованным конгрессом и либеральными американскими СМИ.

За желание поучаствовать от лица Америки в благородном миротворческом процессе его вряд ли станут ругать многочисленные оппоненты, рассудили блогеры.

Как известно, желание Трампа видеть Путина на следующей встрече лидеров G7 в США не нашло понимания у некоторых членов «Большой семёрки».

«Меркель не пустила Путина к Трампу, но Трампа к Путину вряд ли посмеет не пустить», – шутят комментаторы.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.09.19

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