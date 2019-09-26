Спасибо, не надо: «миротворцу» Лукашенко дали отлуп в Донецке

Донецкая народная республика ценит определённое участие Белоруссии в «минском процессе» по урегулированию конфликта в Донбассе, однако не нуждается в присутствии её миротворцев на территории ДНР.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин, комментируя предложение Александра Лукашенко направить белорусских миротворцев на границу народных республик Донбасса и России.

«Донецкая Народная Республика не нуждается в миротворческих силах из Беларуси для обеспечения порядка на своей территории и на своих границах. С этими задачами самостоятельно и вполне эффективно справляются собственные правоохранительные органы республики. Минск является местом переговоров Контактной группы. Это очень ценный и более чем достаточный вклад Беларуси в мирный процесс. Поэтому предложение белорусского руководства о введении на наши границы их контингента мы с благодарностью отклоняем», – заявил Пушилин.

Напомним, сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в разговоре с украинскими журналистами, что Минск готов ввести миротворцев в Донбасс и взять под контроль 400-километровый участок украино-российской границы.

«Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 километров между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу… Мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, … если будет согласие двух сторон», – сказал Лукашенко, имея в виду только Россию и Украину, забыв о прямых участниках конфликта – Луганской и Донецкой народных республиках.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на слова президента Белоруссии о миротворцах напомнил, что в тексте Минских соглашений такой пункт отсутствует.

«В первую очередь нужно понимать отношение участников конфликта к такому предложению. А участниками конфликта в данном случае являются с одной стороны Киев, а с другой стороны – самопровозглашенные республики Донбасса...», – напомнил Песков.

Как сообщал «Новый День», ранее Лукашенко в разговоре с заместителем госсекретаря США по политическим делам Дэвидом Хейлом просил США вмешаться в конфликт на Донбассе.

Симферополь, Валентин Карамазов

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