Лукашенко – Украине: «Про Крым забудьте, а вернуть Донбасс я вам помогу»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с украинскими журналистами в четверг заявил, что Украине не получится вернуть Крым в обозримом будущем.

«Мне кажется, нет», – сказал белорусский лидер, отвечая на вопрос, вернет ли Россия Украине Крым. «Этот вопрос закрыт раз и навсегда», – подчеркнул Лукашенко, чьи слова приводит агентства «Белта».

Президент Белоруссии ранее в ходе общения с представителями украинских СМИ заявил, что Украина должна «единой и неделимой», и призвал венгров и поляков, «где-то живущих на Украине», на обижаться на него. «На этой платформе… мы будем строить отношения с нашими соседями, и прежде всего с нашей Украиной», – отметил Лукашенко. Он привел в пример Югославию, которую поделили на части после бомбардировок. «Кому это выгодно? Легче управлять. Подумайте, кому выгодно, чтобы Украина не была Украиной», – заметил белорусский лидер.

Касаясь урегулирования конфликта в Донбассе, Лукашенко заявил, что украинские власти должны «делать любые шаги для того, чтобы война была прекращена и эта территория начинала возвращаться к Украине». По его мнению, «война закончится рано или поздно, но главный вопрос, чтобы этот кусок благодатной земли вернулся Украине». Белорусский президент полагает, что для разрешения конфликта в Донбассе одного желания мало – «нужны конкретные действия». «Надо делать любые шаги, надо отбросить все амбиции, всем внутри страны надо объединиться, чтобы в головах созрело: надо сохранить единство в Украине», – заявил он.

Лукашенко в очередной раз заявил, что конфликт должны разрешить Украина, Россия и Белоруссии. «Есть «формула Штайнмайера», еще там какие-то формулы. Забудьте о всяких формулах. Сядьте на Украине и позовите тех, кто хочет мира, в том числе белорусов. Мы, три славянских народа, должны решить этот конфликт, потому что это наш дом, – указал Лукашенко. Однако, по его словам, его инициатива не нашла отклика у конфликтующих сторон.

Белорусский лидер также заявил, что Минск готов ввести миротворцев в Донбасс и взять под контроль 400-километровый участок украино-российской границы. «Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 километров между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу… Мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, … если будет согласие двух сторон», – сказал Лукашенко, добавив, что ответа на это предложение от Украины и России не было.

Он подчеркнул, что не будет «напрашиваться в миротворцы, посредники». «Я просто по-человечески, по-мужски хочу, чтобы этот вопрос решался. Если это нужно будет, мы готовы сыграть определенную роль», – заявил Лукашенко.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на слова президента Белоруссии о миротворцах напомнил, что в тексте Минских соглашений такой пункт отсутствует. «В первую очередь нужно понимать отношение участников конфликта к такому предложению. А участниками конфликта в данном случае являются с одной стороны Киев, а с другой стороны – самопровозглашенные республики Донбасса, – цитирует пресс-атташе Кремля РИА «Новости». – Пока мы не знаем их отношение».

Касаясь возможности участия США в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины, Лукашенко высказал мнение, что Вашингтон может оказать помощь в этом, если будет заинтересован в этом. «Если они включатся и будут нацелены на мирное урегулирование вопроса и сохранение целостности государства в рамках тех границ, которые должны быть на Украине – вопрос будет решаться, по крайней мере на востоке Украины», – сказал белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил на встрече с заместителем госсекретаря США по политическим делам Дэвидом Хейлом, что проблемы Восточной Европы и в частности конфликт на Украине невозможно решить без вмешательства Вашингтона силами одной лишь «нормандской четверки». По его словам, должны появиться «новые идеи». Поскольку у стран-переговорщиков (Россия, Германия, Франция, Украина) ничего не получается, «то надо включать новые силы», полагает белорусский президент.

Минск, служба информации РИА «Новый День»

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