Лукашенко назвал углеводороды главной российско-белорусской скрепой

Тесные связи Минска и Москвы обусловлены, в первую очередь, наличием в недрах России необходимых для Белоруссии углеводородов.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в разговоре с украинскими журналистами заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.
На втором месте, по словам белорусского «Батьки», стоит его советское воспитание и историческая привязанность к России.
«У нас разные отношения с Россией. У нас одни. У вас другие. Я понимаю, почему у вас такие отношения.
У нас другие отношения, потому что мы полностью получаем, в отличие от Украины, жизненно необходимые для нас товары из РФ. Особенно углеводороды. Вы хоть немного добываете природный газ, а у нас его вообще нет.
Во-вторых, – я закоренелый советский человек и историк. Мы всегда были вместе, у нас все переплетено, как и с Украиной. Куда ни кинь – везде теснейшие связи», – объяснил Лукашенко и не упустил случая пожаловаться украинцам на ограничительные меры, периодически вводимые Москвой на белорусские товары.
«Бывают проблемы с поставками наших товаров. Но это не уровень межгосударственных отношений, а та степень коррупции, которая присуща чиновникам в России», – покритиковал Москву президент Белоруссии.
Напомним, сегодня глава ДНР Денис Пушилин отказался от предложения Александра Лукашенко ввести белорусский миротворческий контингент в Донбасс.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 26.09.19
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