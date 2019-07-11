Путин посоветовал Зеленскому набраться терпения

Москва не против предложения Владимира Зеленского о встрече в расширенном нормандском формате с участием США и Великобритании.

Однако прежде необходимо выяснить мнение западных лидеров и дождаться результатов парламентских выборов на Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня журналистам заявил Владимир Путин.

«Мы никогда не отказывались ни от одного из предложенных форматов, в том числе от расширения нормандского формата… Этот нормандский формат и встреча на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены, это очевидная вещь», – подчеркнул глава государства.

Кроме того, Путин отметил, что на Украине должны пройти выборы в Верховную Раду, а также необходимо сформировать состав кабинета министров, и уже тогда можно будет «более или менее о чём-то» говорить.

«В третьих, я не знаю, как реагируют другие участники предложенного формата», – цитирует президента ТАСС.

Между тем, стало известно, как отреагировали на инициативу Зеленского в Берлине. Там сказали, что «приняли к сведению» его предложение.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров указал президенту Зеленскому, что в соответствии с минским соглашениями он должен сначала поговорить с главами ДНР и ЛНР, а уже потом рассчитывать на беседу с российским президентом в «нормандском» или более расширенном формате.

Напомним, Зеленский потребовал от Путина приехать в Минск вместе с Ангелой Меркель, Эмманьюэлем Макроном, Дональдом Трампом и Терезой Мэй для обсуждения мирного урегулирования в Донбассе.

Симферополь, Валентин Карамазов

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