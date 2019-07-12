Госдеп отказал Зеленскому в совместной встрече с Путиным и Трампом

Вашингтон не поддержал предложение украинского президента Владимиру Путину о встрече в Минске в расширенном нормандском формате (Москва, Берлин, Париж и Киев) с участием США и Великобритании.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на представителя Госдепа сообщает ТАСС.

В США считают, что изменение формата переговоров не принесёт пользы процессу мирного урегулирования в Донбассе. При этом Вашингтон вновь утверждает, что в этом виновата Москва.

«Мы в полной мере поддерживаем усилия президента Зеленского, нацеленные на оживление имплементации «Минска». Однако изменение существующих переговорных форматов не устранит подлинного препятствия прогрессу в имплементации «Минска». Этим препятствием является отсутствие у России политической воли», – заявила сотрудница Госдепа.

«Украина выполняет свои обязательства в рамках «Минска» максимально возможным образом. России необходимо делать то же самое», – высказалась дипломат в традиционной антироссийской манере.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров указал президенту Зеленскому, что в соответствии с минским соглашениями он должен сначала поговорить с главами ДНР и ЛНР, а уже потом рассчитывать на беседу с российским президентом в «нормандском» или более расширенном формате.

Позже российский президент Владимир Путин заявил, что Москва не против предложения Владимира Зеленского о встрече в расширенном нормандском формате с участием США и Великобритании.

Однако прежде необходимо выяснить мнение западных лидеров и дождаться результатов парламентских выборов на Украине.

Как сообщал «Новый День», Зеленский потребовал от Путина приехать в Минск вместе с Ангелой Меркель, Эмманьюэлем Макроном, Дональдом Трампом и Терезой Мэй для обсуждения мирного урегулирования в Донбассе.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.07.19

В Италии осудили на 24 года украинского карателя. / Новый глава Севастополя рассказал о планах – программных и оперативных. / Во всём виноват Чалый! Овсянников объяснил свою отставку. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»