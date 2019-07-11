Президенты России и Украины поговорили по телефону

Между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским сегодня впервые состоялся телефонный разговор.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», переговоры инициировала украинская сторона.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Тема разговора касалась мира в Донбассе и обмена пленными.

«Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц», – пояснил Песков.

Пресс-секретарь Путина добавил, что стороны обсудили возможность продолжения контактов в нормандском формате. В ближайшее время будут определены команды экспертов с обеих сторон для разработки деталей двустороннего сотрудничества по наиболее актуальным вопросам.

Напомним, сегодня президент России заявил, что Москва не против предложения Владимира Зеленского о встрече в расширенном нормандском формате с участием США и Великобритании.

Однако прежде необходимо выяснить мнение западных лидеров и дождаться результатов парламентских выборов на Украине.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.07.19

Зеленскому дали очередного политического пинка в Раде. / Путин посоветовал Зеленскому набраться терпения. / Оплатить мусор, игры, заказать косметику… В концлагере «Красный» установили платежный терминал, чтобы привлекать посетителей. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»