Президенты России и Украины поговорили по телефону

Между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским сегодня впервые состоялся телефонный разговор.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», переговоры инициировала украинская сторона.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Тема разговора касалась мира в Донбассе и обмена пленными.
«Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц», – пояснил Песков.
Пресс-секретарь Путина добавил, что стороны обсудили возможность продолжения контактов в нормандском формате. В ближайшее время будут определены команды экспертов с обеих сторон для разработки деталей двустороннего сотрудничества по наиболее актуальным вопросам.
Напомним, сегодня президент России заявил, что Москва не против предложения Владимира Зеленского о встрече в расширенном нормандском формате с участием США и Великобритании.
Однако прежде необходимо выяснить мнение западных лидеров и дождаться результатов парламентских выборов на Украине.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 11.07.19
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