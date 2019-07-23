Москва не изменила своих требований к Зеленскому

Безоговорочный успех партии президента Владимира Зеленского на выборах в Верховную Раду никак не повлиял на позицию Москвы относительно обязанностей Киева по выполнению Минских соглашений.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом по итогам телефонных переговоров Сергея Лаврова и его французского коллеги Жан-Ив Ле Дриана сообщила пресс-служба российского МИД.

В заявлении министерства подчёркивается, что главы МИД России и Франции обсудили итоги украинских выборов в Раду и пришли к выводу о необходимости неукоснительного соблюдения минских договорённостей всеми сторонами конфликта в Донбассе.

Для Украины это означает немедленное объявление амнистии и прямые переговоры с главами ЛДНР.

«Состоялся подробный обмен мнениями по итогам парламентских выборов на Украине. Министры подтвердили необходимость полного выполнения минских соглашений ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что телефонный разговор двух министров состоялся по инициативе французской стороны.

Напомним, ранее Лавров объяснил Зеленскому порядок действий до встречи с Путиным.

По его словам, президент Украины, в соответствии с минским соглашениями, должен сначала поговорить с главами ДНР и ЛНР, а уже потом рассчитывать на беседу с российским президентом в «нормандском» или более расширенном формате.

Между тем, Киев не собирается выполнять пункты минских соглашений. Зеленский отказывается встречаться с лидерами народных республик, а глава его партии заявил о недопустимости амнистии для «боевиков и преступников».

Симферополь, Валентин Карамазов

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