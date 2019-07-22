Лидер партии Зеленского не допускает объявления амнистии в Донбассе

Глава пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков выступил категорически против амнистии для жителей Донбасса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил в эфире украинского телевидения.

Напомним, что так называемая амнистия является обязательным пунктом минских соглашений для украинской стороны.

Разумков подчеркнул, что амнистия не коснётся «боевиков» и «людей, замешанных в преступлениях», не уточнив кого конкретно имеет в виду. Между тем, только вооружённые силы ЛДНР насчитывают порядка 30 тысяч человек.

«Если мы говорим об амнистии для боевиков, людей, которые замешаны в военных преступлениях, я думаю, что другого варианта быть не может, никакие амнистии в данном плане не распространяются ни в Украине, ни за рубежом», – отрезал Разумков.

Как известно, Украина арестовывает и обвиняет в госизмене даже собственных журналистов и блогеров, не говоря уже о работниках силовых ведомств и административных органов Крыма и республик Донбасса.

Симферополь, Валентин Карамазов

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